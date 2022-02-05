7 фраз, которые с головой выдают человека из СССР

Если кричите очереди "Кто крайний?" — пора задуматься

После развала Советского Союза многие так и продолжают использовать в быте фразы и слова, которые в СССР можно было услышать в каждом доме и на каждой улице. Привычки "советского" человека со временем переняли люди, не знающие о жизни в СССР.

Вы неоднократно слышали и сами использовали фразы вроде "кто крайний", "где ты это достал". Подобные обращения хорошо понятны жителям постсоветских стран, и перевести их на другие языки, не потеряв изначального смысла, очень сложно. Об этом пишет белорусский блогер Мирослав Мирович у себя в блоге LiveJornal.

Топ-7 фраз советского человека, которые мы используем до сих пор

1. "Кто крайний?"

Из-за плохо организованной торговли и тотальных советских очередей без этой фразы советскому человеку было невозможно что-нибудь приобрести. Даже сейчас, если нет возможности записаться или к врачу, или к какому-нибудь работнику госслужбы, многие украинцы обращаются к очереди "кто крайний?", редко "кто последний?", чтобы занять свое место. Также во всеуслышание нужно крикнуть "я буду за вами!". В СССР становились в очередь даже не зная, "что дают".

2. "Выбросили"

Не, не мусор, а ценные или дефицитные товары, "выброшенные" на прилавки. Например, сырокопченую колбасу, зеленый горошек, а также предметы быта, типа люстр с пластмассовыми висюльками, пылесосов "Вихрь" и прочего подобного.

В контексте разговора это звучало так — "Валя, беги скорее в хозяйственный, там пылесосы выбросили", или же "Сергей, сходи в гастроном, там говорят выбросили сервелат".

3. "Где ты это достал? (где брали?)"

Фраза, которая укоренилась в лексиконе человека даже немного пожившего во времена СССР. Когда один гражданин видел в руках другого какую-нибудь ценную и дефицитную вещь. Так как "достать" что-то подобное было крайне сложно, такие вопросы считались вполне нормальными.

"Где достал", "где брал", "где нашёл" — вопросы, которые не касались упоминания денег или вообще факта покупки. Сам факт "доставания" был намного важнее финансового вопроса.

4. "Сообразим на троих?"

Появилась эта фраза в трудовых советских мужских коллективах на различных заводах и фабриках. Когда для экономии семейного бюджета жена давала супругу на обед (который стоял 80-90 копеек) и на трамвай 1 рубль. Вот этот рубль и стал родоначальником фразы "сообразим на троих" — бутылка водки в СССР стоила 2 рубля 87 копеек, и если трое мужиков скидывались по рублю — то получалась как раз бутылка.

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5. "А почему я?"

Очень популярная фраза и сегодня, особенно если человек не хочет исполнять свои прямые обязанности как на работе, так и дома. "А почему я? Пусть Иванов/Петров/Сидоров делает!" — фраза-возмущение, знакомая даже молодому поколению.

6. "Ишь, деловой какой!"

Когда некто делает что-то, что не укладывается в картину идеального мира советского человека, последнего это очень возмущает. "Ишь ты, чего захотел, деловой какой!" — фраза, которая убила амбиции и мечты не одного человека, которому довелось родиться в СССР.

7. "Тебе что, больше всех надо?"

"Остынь, ты ничего не изменишь! Тут так было и будет всегда!" — смысловая нагрузка, идентичная пункту 6. Живи тихо, сиди и не высовывайся, не спорь с властями, помалкивай, если что-то не нравится — инакомыслящих в Советском Союзе попросту уничтожали, не давая спокойно жить.

Впрочем, политика современной России ничем не отличается от тоталитарного режима СССР.

Поэтому вывод один: в СССР все было очень даже не радужно, как рассказывают многие. Вспомним хотя бы те самые нескончаемые очереди, которые образовывались за некачественными вещами и несправедливо расхваленным "пломбиром из детства".