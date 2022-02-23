Астролог розповіла, чи загрожує Україні повномасштабна війна

На думку астролога, ситуація в Україні залишатиметься незрозумілою до кінця 2022 року

Є ймовірність, що Україна не збережеться у чинному складі, але чекати на повномасштабну війну, яку не заперечують експерти, у 2022 році не варто. Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучила астропсихолог Лариса Гресь.

Астролог зазначає, що соціально-політична обстановка, що склалася на сьогодні, формувалася давно.

"З погляду астрології, все, що зараз відбувається у світі і в нас у країні — не випадково, ці події назрівали вже давно", — стверджує Гресь.

Подальший перебіг подій, за її словами, залежатиме від вибору політичного курсу українською владою.

"Те, що Україна не збережеться у попередньому складі, я писала ще у 2014 році. Але від обраного курсу нашого уряду залежатиме – чи залишиться Україна в межах тієї території, яку ми маємо зараз", — каже астролог.

Гресь додає, що процес визначення буде тривалим. За її прогнозом, ситуація триватиме протягом березня, а потім ці ж питання актуалізуються у липні та серпні. Десь до середини грудня, за словами астролога, обстановка проясниться, і українці дізнаються, які втрати можливі.

"Положення планет пропонують нам глобальну трансформацію наших цінностей та способу життя, всього нашого життєвого укладу, а не військові дії! Військових повномасштабних дій не буде, принаймні у 2022 році точно", — підсумувала Гресь.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь озвучила прогноз для України на 2022 рік та найближчі роки. Є ймовірність погіршення економічної обстановки, а також поворотні події у житті держави восени цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог Влад Росс висловився про долю президента України Володимира Зеленського. За словами астролога, для гаранта настали не найпростіші часи, але він має шанс гідно завершити каденцію. Рос також назвал найнебезпечніші періоди для Зеленського та України у 2022 році.