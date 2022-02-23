Астролог рассказала, грозит ли Украине полномасштабная война

По мнению астролога, ситуация в Украине будет оставаться непонятной до конца 2022 года

Есть вероятность, что Украина не сохранится в прежнем составе, но ждать полномасштабной войны, которую не отрицают эксперты, в 2022 году не стоит. Как передает "Телеграф", такой прогноз озвучила астропсихолог Лариса Гресь.

Астролог отмечает, что социально-политическая обстановка, которая сформировалась на сегодня, формировалась давно.

"С точки зрения астрологии, все, что сейчас происходит в мире и у нас в стране – не случайно, эти события назревали уже давно", — утверждает Гресь.

Дальнейший ход событий, по ее словам, будет зависеть от выбора политического курса украинской властью.

"То, что Украина не сохранится в прежнем составе, я писала еще в 2014 году. Но от выбранного курса нашего правительства будет зависеть – останется ли Украина в рамках той территории, которую мы имеем сейчас", — говорит астролог.

Гресь добавляет, что процесс определения будет долгий. По ее прогнозу, ситуация продлится в течение марта, а затем эти же вопросы актуализируются в июле и августе. Где-то к середине декабря, по словам астролога, обстановка прояснится, и украинцы узнают, какие потери возможны.

"Положение планет предлагают нам глобальную трансформацию наших ценностей и образа жизни, всего нашего жизненного уклада, а не военные действия! Военных полномасштабных действий не будет, во всяком случае в 2022 году точно", — подытожила Гресь.

Напомним, астролог Лариса Гресь озвучила прогноз для Украины на 2022 год и ближайшие годы. Есть вероятность ухудшения экономической обстановки, а также поворотные события в жизни государства осенью этого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог Влад Росс высказался о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. По словам астролога, для гаранта настали не самые простые времена, но у него есть шанс достойно завершить каденцию. Росс также назвал самые опасные периоды для Зеленского и Украины в 2022 году.