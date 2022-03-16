"Курсом в Україні керує НБУ, а в росії - ЗСУ?": українці продовжують висміювати армію рф і путіна

Українці перекривають паніку позитивом та знаходять щось веселе навіть у жахливих новинах.

Українські воїни вже 21-й день мужньо боронять нашу країну від агресії росії, захищаючи міста і їх жителів від окупантів. І навіть у такій складній ситуації, коли за вікном війна, українці не втрачають оптимізму та віри в світле майбутнє, й на просторах мережі "змагаються" в дотепності, кожного дня створюючи кумедні анекдоти, меми та приколи про путіна, армію рф та загалом про ситуацію, що складається в Україні.

"Телеграф" раніше вже публікував добірку жартів про російських окупантів, та показував найкращі меми з головою Миколаївської ОДА, а зараз пропонуємо вашій увазі нову партію найкращих жартів про вторгнення російських військ до України.

Попереджаємо: багато мемів та фотожаб містять нецензурну лексику. Зважаючи на ситуацію в країні ми подаємо їх "мовою оригіналу", себто без цензури (18+).

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Також ви можете переглянути карикатури про те, як наддержава просить допомоги у Китаю.