Укр

"Курсом в Украине руководит НБУ, а в россии – ВСУ?": украинцы продолжают высмеивать армию рф и путина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Приколы и мемы о войне в Украине Новость обновлена 16 марта 2022, 08:35
Приколы и мемы о войне в Украине

Украинцы перекрывают панику позитивом и находят что-нибудь веселое даже в ужасных новостях.

Украинские воины уже 21-й день мужественно защищают нашу страну от агрессии россии, защищая города и их жителей от оккупантов. И даже в такой сложной ситуации, когда за окном война, украинцы не теряют оптимизма и веры в светлое будущее, и на просторах сети "соревнуются" в остроумии, каждый день создавая забавные анекдоты, мемы и приколы о путине, армии РФ и вообще о ситуации в Украине.

"Телеграф" ранее уже публиковал подборку шуток о российских оккупантах, и показывал лучшие мемы с главой Николаевской ОГА, а сейчас предлагаем вашему вниманию новую партию лучших шуток о вторжении российских войск в Украину.

Предупреждаем: многие мемы и фотожабы содержат нецензурную лексику. Учитывая ситуацию в стране, мы подаем их "на языке оригинала", то есть без цензуры (18+).

Также вы можете просмотреть карикатуры о том, как сверхдержава просит помощи у Китая.

Теги:
#Гумор #Сміх
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