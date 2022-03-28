Порожні полиці та кілометрові черги: майбутнє росії на показових фото з СРСР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 163
Жителі Росії вже вишиковуються у великі черги за цукром і потроюють бійки
На росіян, які вже завили через порожні полиці в магазинах і нескінченні черги за найпростішими продуктами, чекає ще більш безпросвітне майбутнє. Раритетні фото з СРСР чудово демонструють, що чекає найближчим часом на жителів росії, з якої вже пішли багато великих брендів.
Архівні знімки опублікував блогер Максим Мирович.
Так, тотальний дефіцит продуктів у росії вже почався. Росіяни б’ються через цукор у чергах і атакують магазини. Продавці вже так втомилися відповідати на питання про наявність цукру, що вішають він пояснювальні таблички. Просто порівняйте ці два фото: СРСР та росія у 21-му столітті.
При цьому в російських магазинах вже можна зустріти одну з головних "фішок" СРСР, коли в одні руки віддавали лише обмежену кількість товарів. Так, у деяких магазинах росії вже не тільки встановили обмеження на покупку цукру, круп та інших продуктів першої необхідності, але й навіть стали вимагати підтвердження того, що покупець повнолітній.
Воюють росіяни вже не лише за предмети першої необхідності, а й за сковорідки.
Черга за хлібом у СРСР на цьому фоні здається "квіточками".
Деякі російські економісти не виключають введення продуктових талонів у росії, як це було за часів СРСР.
Крім того, брендові магазини Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s, які серед іншого продають спідню білизну, в росії закриваються. Так що росіянам у кращому разі доведеться задовольнятися виробами вітчизняного виробника, та й те, якщо ці труси кому буде виробляти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.
- Дата публікації
-
- Категорія
-