Гостей весілля Бекхема закликали пожертвувати гроші для України

З таким проханням до гостей звернувся батько нареченої — американський мільярдер Нельсон Пельтц.

У США відбулося весілля Брукліна Бекхема (сина колишнього півзахисника "Манчестер Юнайдед" та "Реала" Девіда Бекхема) та Ніколи Пельтц (доньки американського мільярдера Нельсона Пельтца). Батько нареченої закликав гостей віддати гроші, які вони хотіли подарувати молодятам, на допомогу Україні.

Про це повідомив модний журнал Vogue, кореспондент якого побував на весіллі новоспеченого подружжя.

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Зазначається, що весілля відбулося в Маямі, в особняку батька нареченої в Палм-Біч. На церемонію одруження було запрошено 500 гостей, серед яких Серена Вільямс, Єва Лонгорія та інші не менш відомі зірки.

Під час своєї вітальної промови Нельсон Пельтц — батько нареченої — закликав гостей віддати гроші, які вони хотіли подарувати молодятам, на допомогу українській армії, яка 47 днів поспіль відбиває атаки російських окупантів.

Варто зазначити, що батько нареченого Девід Бекхем ще за кілька тижнів до весілля незвичайним чином допоміг українським дітям. Легенда футболу передав на один день свою сторінку в Instagram дитячому лікарю Ірині з Харкова, яка розповідала про труднощі, з якими зіткнулися українці після початку війни.

До слова, гостям та ЗМІ заборонили публікувати фотографії з весілля у соціальних мережах. Перші знімки з'явилися на просторах глобальної павутини завдяки журналу Vogue.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц зіграли весілля у США

Весільну сукню для Ніколи Пельтц шив модний будинок Valentino

Ніколу вів до вівтаря її батько - мільярдер-інвестор Нельсон Пельтц

ФОТО: VOGUE

Нагадаємо, що американський режисер, сценарист та кінооператор Кері Фукунага приїхав в Україну після початку війни та приєднався до волонтерського проєкту World Central Kitchen.

Також "Телеграф" повідомляв, що відомі "танцюючі трунарі" з Африки знайшли спосіб допомогти Україні — вони передали Збройним силам 250 тисяч доларів.