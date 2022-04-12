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"Не можна без сліз": Кондратюк зізнався, що його найбільше вразило з початку війни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ігор Кондратюк Новина оновлена 12 квітня 2022, 17:17
Ігор Кондратюк

У телеведучого навернулися сльози від вірша, присвяченого вбитим українцям під Києвом

Відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розплакався, коли почув зворушливий вірш "Мамо, я убитий в Ірпені" — про скалічені долі українців, які загинули під Києвом від рук російських окупантів.

Про це шоумен розповів в інтерв’ю з Олексієм Гончаренком.

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"Мене вразив, і навіть навернулися сльози... я почув вірш "Мамо, я убитий в Ірпені"... Звичайно, не можна без сліз згадувати про всі звірства, які були зроблені в Бучі, Мотижині, Білогородці, Ірпені, Гостомелі... Усі на розстрілі. Люди на розстрілі, захисники на розстрілі… ”, – каже Кондратюк.

Варто додати, що автором вірша "Мамо, я убитий в Ірпені" є Василь Головецький.

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Нагадаємо, "Телеграф" публікував ексклюзивний фоторепортаж із напівзруйнованого Ірпеня після його звільнення. Наш кореспондент на власні очі бачив, на що "рускій мір" перетворив одне з найкрасивіших містечок Київщини за лічені тижні, і зафіксував це для історії.

Раніше Ігор Кондратюк розповів, як почав ставитися до президента Володимира Зеленського після початку війни в Україні.

Теги:
#Україна #Війна #Ірпінь #Ігор Кондратюк #Олексій Гончаренко
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