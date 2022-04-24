Принц Чарльз не боїться коронавірусу, бо знає, що корона йому не світить: смішні меми про королівську сім’ю

Смішні жарти про британських монархів та королівську родину

Королеві Великобританії та Північної Ірландії Єлизаветі II (повне ім’я — Єлизавета Олександра Марія) у 2022 році виповнилося 96 років. Її Величність є найбільш довгоправним монархом у світі (королева править країною з 1952 року) і часто її значний термін царства є темою для жартів у соцмережах.

Також у мережі люблять пожартувати і з стилю Її Величності. Під час світських виходів, Єлизавета II – найяскравіша персона, адже її вбрання завжди досить яскравих кольорів та відтінків.

Ну і звичайно ж жартівники не оминають і інших членів королівської мережі. У "пріоритеті" принц Чарльз, який у свої 73 все ще принц, у той час, як його мама була королевою вже в 26. Також часто головними героями мемів стають і онуки Її Величності: принци Вільям і Гаррі та їхні дружини, Кейт Міддлтон та Меґан Маркл.

"Телеграф" зібрав найприкольніші жарти, мемі, приколи та смішні картинки про королівську сім’ю:

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в Росії та смерть путіна.