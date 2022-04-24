Укр

Принц Чарльз не боится коронавируса, ведь знает, что корона ему не светит: смешные мемы о королевской семье

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
125
Принц Чарльз не боится коронавируса, ведь знает, что корона ему не светит: смешные мемы о королевской семье Новость обновлена 24 апреля 2022, 11:22

Смешные шутки про британских монархов и королевскую семью

Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II (полное имя — Елизавета Александра Мария) в 2022-м году исполнилось 96 лет. Ее Величество является самым долгоправящим монархом в мире (королева правит страной с 1952 года) и часто ее внушительный срок царствия является темой для шуток в соцсетях.

Также в сети любят пошутить и над стилем Ее Величества. Во время светских выходов, Елизавета II — самая яркая персона, ведь ее наряды всегда достаточно ярких цветов и оттенков.

Ну и конечно же шутники не обходят стороной и других членов королевской сети. В "приоритете" принц Чарльз, который в свои 73 все еще принц, в то время, как его мама была королевой уже в 26. Также часто главными героями мемов становятся и внуки Ее Величества: принцы Уильям и Гарри и их жены, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

"Телеграф" собрал самые прикольные шутки, мэми, приколы и смешные картинки о королевской семье:

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Смех #Юмор #Приколы #Британская королевская семья #Королевская семья Великобритании
Азовсталь
Украина
Сохраните остатки репутации: у Зеленского обратились к россии и призвали к трем шагам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Азовсталь
Сохраните остатки репутации: у Зеленского обратились к россии и призвали к трем шагам
Дата публикации
Категория
Арестович уверен, что активная фаза войны вот-вот закончится
"Так может и до Нового года идти": Арестович поделился новым прогнозом насчет войны
Дата публикации
Категория
Волонтер продолжал спасать харьковчанку под гул снарядов
Кадры, где волонтер прикрывает пострадавшую под обстрелом в Харькове, облетели сеть: что о нем известно
Дата публикации
Категория
Кадр из видео
Дедушки рассказывали о войне, а теперь отправляют внуков на войну: Зеленский растрогал мощным пасхальным обращением
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города