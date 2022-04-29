Лідер гурту O.Torvald у день народження попросив переказати гроші підрозділу ЗСУ, де служить

Музикант пішов служити у ЗСУ добровольцем

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, який пішов служити до лав ЗСУ добровольцем, у свій день народження попросив усіх, хто хоче привітати його перевести гроші його підрозділу і наблизити тим самим перемогу України у війні з росією.

Відповідне звернення музикант опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Реквізити карти співак розмістив публічно та зазначив, що гроші, перераховані у подарунок, підуть на придбання корисних речей для його підрозділу.

"У мене сьогодні день народження і, звичайно, я хотів би його святкувати якось інакше, але тим не менш. Якщо ви хочете мене привітати, я залишаю картку, на яку ви зможете відправити гроші в подарунок, і за ці гроші буде придбано корисні речі для мого підрозділу ЗСУ. А мене з днем народження, після перемоги відсвяткуємо. Слава Україні!", — написав Галич у себе в соцмережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Наталія Могилевська у новому кліпі показала зруйновані росіянами українські міста. Співачка зняла відео у понівечених, замінованих, але вже звільнених від тортур російських військ містах Київщини.

Зазначимо також, що народна артистка України Наталія Могилевська підтримала проект допомоги лікарні "Охматдит", що реалізується з ініціативи видань "Телеграф" та OBOZREVATEL.