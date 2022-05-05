П’ять продуктів, які категорично не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Більшість морепродуктів у мікрохвильовій печі стають гумовими

Мікрохвильова піч — безперечно, один із найважливіших побутових винаходів людства, яке сильно полегшує нам життя і рутину. У ній можна дуже просто приготувати масу цікавих страв, наприклад, хрумкі картопляні чіпси або торт нашвидкуруч, а також дуже швидко розігріти їжу. Єдине, що не всю їжу можна розігрівати в мікрохвильовій печі. Нижче назвемо топ заборонених продуктів для мікрохвильової печі.

Які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Пісне м’ясо. Пісне м’ясо – таке як курка чи індичка – висихає у мікрохвильовій печі та стає майже неїстівним. Краще його туди не відправляти.

Морепродукти Більшість морепродуктів у мікрохвильовій печі стають гумовими. Їсти таку страву буде досить складно, та й не дуже приємно. Краще готуйте морепродукти на грилі чи сковороді.

Яйця. Справа в тому, що мікрохвилі готують продукт зсередини, а це означає, що яйце може просто вибухнути. Навіть якщо цього не станеться, у яйця буде огидний смак. Якщо у вас немає часу зварити яйце звичайним способом у каструлі на плиті, спробуйте зробити в шкаралупі невеликий отвір і завантажити яйце в керамічну миску з гарячою водою. Потім поставте миску в мікрохвильову піч на потужність 50% і готуйте близько трьох-чотирьох хвилин.

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Кисломолочні продукти. Живі лакто- і біфідобактерії, що містяться в молочних продуктах, які так корисні для нашого організму, швидко гинуть при нагріванні в мікрохвильовій печі. Плюс кефір, йогурт, молоко чи ряжанка можуть "звернутися" і втратити всі свої смакові якості. Якщо ви не хочете пити холодну рідину, радимо просто дістати її з холодильника за півгодини до вживання.

Салат і листя зелені овочі. Якщо підігрівати зелень у мікрохвильовій печі, то це призведе не тільки до того, що вона зав’яне на очах, але і потягне за собою втрату смаку і аромату. Крім того, в салаті містяться нітрати, які при розігріві в мікрохвильовій печі перетворюються на небезпечні токсичні речовини і можуть спровокувати отруєння.

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