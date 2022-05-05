Пять продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

Большинство морепродуктов в микроволновке становятся резиновыми

Микроволновка — без сомнения, одно из важнейших бытовых изобретений человечества, которое сильно облегчает нам жизнь и рутину. В ней можно очень просто приготовить массу интересных блюд, например, хрустящие картофельные чипсы или торт на скорую руку, а также очень быстро разогреть еду. Единственное, что не всю еду все-таки можно разогревать в микроволновке. Ниже мы назовем топ запретных продуктов для микроволновой печи.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Постное мясо. Постное мясо – такое как курица или индейка – высыхает в микроволновой печи и становится почти несъедобным. Лучше его туда не отправлять.

Морепродукты. Большинство морепродуктов в микроволновке становятся резиновыми. Есть такое блюдо будет довольно сложно, да и не очень приятно. Лучше готовьте морепродукты на гриле или сковороде.

Яйца. Все дело в том, что микроволны готовят продукт изнутри, а это значит, что яйцо может попросту взорваться. Даже если этого не произойдет, у яйца будет отвратительный вкус. Если у вас нет времени сварить яйцо обычным способом в кастрюле на плите, попробуйте сделать в скорлупе небольшое отверстие и погрузить яйцо в керамическую миску с горячей водой. Затем поставьте миску в микроволновую печь на мощность 50% и готовьте около трех-четырех минут.

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Кисломолочные продукты. Содержащиеся в молочных продуктах живые лакто- и бифидобактерии, которые так полезны для нашего организма, быстро погибают при нагревании в микроволновке. Плюс кефир, йогурт, молоко или ряженка могут "свернуться" и потерять все свои вкусовые качества. Если вы не хотите пить холодную жидкость, советуем вам просто достать ее из холодильника за полчаса до употребления.

Салат и листовые зеленые овощи. Если подогревать зелень в микроволновке, то это приведет не только к тому, что она завянет на глазах, но и повлечет за собой потерю вкуса и аромата. Кроме того, в салате содержатся нитраты, которые при разогреве в микроволновке превращаются в опасные токсичные вещества и могут спровоцировать отравление.

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