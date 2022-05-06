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Донька відомого актора-путініста зізналася у коханні до Києва

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Машкова вперше відвідала Київ у 17 років Новина оновлена 06 травня 2022, 15:03
Машкова вперше відвідала Київ у 17 років

Актриса розповіла, що практично кожне літо вона проводила в українській столиці.

Відома російська актриса, зірка серіалу "Не родись красивою", дочка пропутінського артиста Володимира Машкова, Марія Машкова, яка раніше виступила проти вторгнення рф в Україну, зі сльозами на очах розповіла про свою любов до української столиці — міста Києва.

Своїми спогадами про Київ Марія поділилася в інтерв’ю Юрію Дудю, яке вийшло на його ютуб-каналі "вДудь" 6 травня.

"Перше моє кохання трапилося в Києві. Ну цигарки курила, горілку спробувала, все як належить у 17 років. Для мене Київ справді багато значить, це моє перше велике кохання. Ми потім з цим хлопцем (Києвом — ред.) три роки разом прожили — згадала про свою першу зустріч зі столицею України Марія, куди вона після закінчення школи поїхала грати головну роль у фільмі про кохання молодої Баби-Яги та Кощія Безмертного.

Також Машкова наголосила, що разом зі своєю сім’єю вона часто відвідувала українську столицю. Наприклад, все літо 2017 року Марія з чоловіком і дітьми була в Києві. Щобільше, у будинку Машкової навіть є карта столиці України.

Варто зазначити, що Марія Машкова вже давно не живе у росії. Разом зі своїм чоловіком, музикантом та бізнесменом Олександром Слободяником та їхніми дочками Стефанією та Олександрою вона постійно проживає в США. В рф вона приїжджала тільки по роботі.

Нагадаємо, що Володимир Машков є затятим патріотом росії. Він був довіреною особою диктатора володимира путіна на виборах і виступав на мітингу-концерті 18 березня у "Лужниках". Після вторгнення Росії в Україну актор закликав дочку повернуться на батьківщину і приєднатися до своїх земляків, і навіть називав зрадницею. Проте Машкова відмовила батькові.

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#Актриса #Володимир Машков
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