У путіна переживають через зірок-противників війни: вигадали метод боротьби

Адміністрації путіна не сподобалося, що багато зірок виступили проти війни

У росії після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну багато культурних діячів та публічних осіб виступили з різким засудженням війни. Це не могло не залишитися поза увагою керівництва країни, яке дуже перейнялося цим фактом.

Про це повідомляє Медуза із посиланням на свої наближені до кремля джерела.

"Артисти — це лідери думок, вони впливають на свою аудиторію, на її незміцнілі уми", — з іронією розповів один із них.

За його словами, у кремлі вже намагаються протистояти цим лідерам думок, а курувати роботу з цього призначено голову управління громадських проєктів адміністрації президента (АП) Сергія Новікова та його заступника Олексія Жарича.

Зокрема, вони "рекомендували" владі в регіонах провести потрібні для цього "акції" або виступити проти зірок персонально, що не підтримали війну, наприклад, заборонивши їм проводити виступи у своїх містах.

А в АП кажуть, що такі акції розраховані на те, що інформація доходитиме до кінцевого користувача через ЗМІ, включаючи і опозиційні, а також через телеграм-канали.

"Головне, щоб задум був креативним", — сказало джерело видання.

Інше ж джерело розповіло, що кампанія проти артистів поки що не розгорнута на повну потужність, оскільки політики та федеральні ЗМІ не хочуть показувати своєї аудиторії, скільки відомих росіян насправді засудили вторгнення.

Втім, як повідомляє видання, законодавчої заборони на проведення концертів цих артистів запроваджувати не збираються, проте найчастіше їм і так забороняють виступати.

Як повідомлялося раніше, багато культурних діячів після початку вторгнення росії в Україну виступили проти війни. До таких, наприклад, відносяться репер Noize MC, який дав благодійний концерт на підтримку українців, гурт "Ногу Свело!", що записав пісню з жорсткою критикою росії, репер Face, і взагалі визнаний іноземним агентом у Росії.

Проти війни також виступили співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, який вирішив передати на підтримку українських біженців частину прибутку від своїх концертів в Ізраїлі.