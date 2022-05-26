Астролог передбачила швидку ескалацію війни в Україні та назвала дати

Астролог попередила про настання жорстокішого періоду

Астролог Ольга Медвецька заявила, що для України настає важливий період. За її словами, наприкінці травня – на початку червня можлива ескалація у війні з росією.

Про це вона написала на своїй сторінці в Інстаграмі astro.medvedka.

Як зазначає астролог, період з 22 травня до 6 червня дуже важливий, оскільки в цей час відбувається з’єднання Марса з Юпітером у знаку Овна. Фахівець пояснює, що у такий час висока ймовірність ескалації конфлікту, збільшення жорстокості та насильства.

"Хороша новина в тому, що Меркурій невдовзі повернеться до своєї звичної траєкторії (3.06), кілька днів прийде до тями і всі процеси протікатимуть легше (приблизно з 10.06)", — каже Медвецька.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.