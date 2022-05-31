Навіщо натирати кухонні шафи олією: хитрість, про яку не знають багато господинь

Щоб кухню не доводилося чистити так часто, можна скористатися простим розчином

На кухні практично всі меблі та техніка неминуче покриваються шаром жирних відкладень та нагару. Жир осідає на кухонних фасадах, стільницях, а також декоративних поверхнях. І хоча ми використовуємо для прибирання кухні засоби для чищення і спеціальні губки, які мають різний ступінь жорсткості, багато досвідчених господинь мають у своєму арсеналі прості домашні засоби, які за ефективністю не поступаються магазинній хімії.

Брудну кухню можна очистити копійчаним розчином, який готується з соди та олії, пише sterlegrad.

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Як почистити кухню від жиру та нагару

Змішайте соду та олію в рівних пропорціях. Нанесіть розчин, що вийшов, на брудні поверхні, залиште на пів години, а потім приберіть губкою. Хитрість полягає в тому, що жир скочується в грудочки та легко чиститься.

Крім того, олія утворює на дерев’яних фасадах захисну плівку, приховує подряпини та потертості на меблях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою олії відбілити кухонні рушники.