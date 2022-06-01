Які продукти категорично заборонено повторно розігрівати: вони стають токсичними

Розігрів цих продуктів може призвести до харчового отруєння.

Готувати щодня, та ще й кілька разів, не кожен має час, та й можливість. Тому найчастіше їжа готується як мінімум на цілий день наперед, а то й на кілька днів одразу. Холодильник допомагає їй не зіпсуватися, а мікрохвильова піч завжди прийде на допомогу, щоб підігріти їжу. Однак, деякі продукти категорично заборонено розігрівати повторно. Чому і що це за продукти, читайте далі.

Повторний розігрів деяких страв може серйозно нашкодити здоров’ю: від харчового отруєння, до й гірших наслідків. А все тому, що при повторному нагріванні ці продукти стають токсичними. Що це за страви, повідомляє Al Jazeera.

Продукти, які заборонено повторно розігрівати

Картопля. Якщо страва довго знаходиться при кімнатній температурі, на ній починають розмножуватися бактерії, які викликають харчове отруєння. А повторне розігрівання, особливо в мікрохвильовій печі, не здатне їх убити.

Читайте також: Категорія Технології Що категорично не можна гріти в мікрохвильовій печі: так робить кожен Ретельний вибір посуду для мікрохвильової печі, збереже техніку цілою і вбереже від інших неприємних наслідків.

Курка . Повторне розігрівання цього м’яса може серйозно зашкодити вашому здоров’ю. Щоб знищити всі небезпечні бактерії, кожен шматочок курки має прогрітися до 80 градусів, а зробити це в домашніх умовах непросто.

. Повторне розігрівання цього м’яса може серйозно зашкодити вашому здоров’ю. Щоб знищити всі небезпечні бактерії, кожен шматочок курки має прогрітися до 80 градусів, а зробити це в домашніх умовах непросто. Яйця . Якщо продукт знаходився протягом декількох годин при кімнатній температурі, його краще не їсти взагалі. Річ у тому, що на них дуже швидко розмножуються бактерії сальмонели.

. Якщо продукт знаходився протягом декількох годин при кімнатній температурі, його краще не їсти взагалі. Річ у тому, що на них дуже швидко розмножуються бактерії сальмонели. Рис . Продукт є небезпечним через наявність бактерій Bacillus cereus. Її можна позбутися шляхом сильного нагрівання, проте ці мікроорганізми можуть утворити токсичні спори, які зазвичай термостійкі.

. Продукт є небезпечним через наявність бактерій Bacillus cereus. Її можна позбутися шляхом сильного нагрівання, проте ці мікроорганізми можуть утворити токсичні спори, які зазвичай термостійкі. Страви з грибами . Гриби містять білки, які легко ушкоджуються ферментами та бактеріями, якщо їх залишити при кімнатній температурі на тривалий час. Повторне розігрівання та вживання їх у їжу може спричинити біль у шлунку.

. Гриби містять білки, які легко ушкоджуються ферментами та бактеріями, якщо їх залишити при кімнатній температурі на тривалий час. Повторне розігрівання та вживання їх у їжу може спричинити біль у шлунку. Листові зелені овочі. Такі продукти потрібно їсти лише свіжими, адже повторне нагрівання може призвести до виділення канцерогенів.

Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки у користуванні мікрохвильовками, які бажано не порушувати, щоб техніка не ламалася.