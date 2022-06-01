Які продукти категорично заборонено повторно розігрівати: вони стають токсичними
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Розігрів цих продуктів може призвести до харчового отруєння.
Готувати щодня, та ще й кілька разів, не кожен має час, та й можливість. Тому найчастіше їжа готується як мінімум на цілий день наперед, а то й на кілька днів одразу. Холодильник допомагає їй не зіпсуватися, а мікрохвильова піч завжди прийде на допомогу, щоб підігріти їжу. Однак, деякі продукти категорично заборонено розігрівати повторно. Чому і що це за продукти, читайте далі.
Повторний розігрів деяких страв може серйозно нашкодити здоров’ю: від харчового отруєння, до й гірших наслідків. А все тому, що при повторному нагріванні ці продукти стають токсичними. Що це за страви, повідомляє Al Jazeera.
Продукти, які заборонено повторно розігрівати
- Картопля. Якщо страва довго знаходиться при кімнатній температурі, на ній починають розмножуватися бактерії, які викликають харчове отруєння. А повторне розігрівання, особливо в мікрохвильовій печі, не здатне їх убити.
- Курка. Повторне розігрівання цього м’яса може серйозно зашкодити вашому здоров’ю. Щоб знищити всі небезпечні бактерії, кожен шматочок курки має прогрітися до 80 градусів, а зробити це в домашніх умовах непросто.
- Яйця. Якщо продукт знаходився протягом декількох годин при кімнатній температурі, його краще не їсти взагалі. Річ у тому, що на них дуже швидко розмножуються бактерії сальмонели.
- Рис. Продукт є небезпечним через наявність бактерій Bacillus cereus. Її можна позбутися шляхом сильного нагрівання, проте ці мікроорганізми можуть утворити токсичні спори, які зазвичай термостійкі.
- Страви з грибами. Гриби містять білки, які легко ушкоджуються ферментами та бактеріями, якщо їх залишити при кімнатній температурі на тривалий час. Повторне розігрівання та вживання їх у їжу може спричинити біль у шлунку.
- Листові зелені овочі. Такі продукти потрібно їсти лише свіжими, адже повторне нагрівання може призвести до виділення канцерогенів.
Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші помилки у користуванні мікрохвильовками, які бажано не порушувати, щоб техніка не ламалася.