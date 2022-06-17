"Сам себе звільнив": Алан Бадоєв розповів, що у нього забрала війна (відео)

Український режисер відмовився знімати кліпи

Відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який упевнений у близькій перемозі України у війні з росією, заявив, що поки що не готовий повертатися до зйомок музичних кліпів.

Наразі режисер перебуває у Києві та підтримує своїх земляків у боротьбі з російським окупантом. Бадоєв дав коментар ведучій Маші Єфросініній, де зізнався, що війна забрала у нього бажання працювати над створенням кліпів.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Я не розумію — це смішно чи сумно. За останні два тижні наші українські артисти дзвонять, кажуть: "Давай знімемо ось…", "А у мене тут пісня така…" І я всім відповідаю: "Друзі, поки не бачу себе на майданчику". Я себе не можу уявити зараз на майданчику. Мені потрібно підняти людину, наповнити, дати їй думки, щастя, віру, в те, що вона найнеймовірніша, прекрасна... А зараз я цього зробити не можу, тому що я навіть не розумію, навіщо цим займатися…. Я зовсім звільнений із кліпмейкерства”, — розповів Алан Бадоєв.

"Сам себе звільнив", — доповнила Єфросиніна режисера.

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Алан Бадоєв відомий спільною роботою із популярними українськими та закордонними артистами. Після того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого, Алан Бадоєв прямо заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні український режисер Алан Бадоєв повідомив про смерть матері.