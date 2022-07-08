Камалія одяглася у форму ЗСУ та обурила мережу (фото)

Співачка спантеличила шанувальників, одягнувши військову форму

Українська співачка Камалія, яка оскандалилася із купівлею двох літаків-винищувачів для ЗСУ, розгнівала деяких своїх підписників в Інстаграмі.

Зірку дорікнули в тому, що вона виклала у соціальній мережі фото, на якому позує у формі Збройних сил України. "Навіщо одягати форму, якщо ти не у ЗСУ! Поважаю тебе, Камалія… але цього разу фото невдале", — написали у коментарях під фото.

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Сама ж Камалія у підписі до знімку у військовій формі наголосила, що вірить в український народ та перемогу.

"Вірю в український народ! Вірю в Україну! Вірю в нашу перемогу! Слава Україні! Героям слава!", — написала співачка.

Проте більшість відгуків під фото виявилися позитивними. Шанувальники Камалії відзначили її красу і назвали співачку "неперевершеною куколкою".

Скандал з Камалією та купівлею двох літаків-винищувачів для ЗСУ

У травні 2022 року українська співачка Камалія повідомила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, придбав для Збройних сил України два літаки-винищувачі для боротьби з російськими окупантами. Офіційного підтвердження цієї інформації від українських військових не надійшло, і від співачки потребували доказів покупки для української армії.

Пізніше Камалія заявила, що її чоловік нічого не купував, а її неправильно зрозуміли. За словами артистки, ЗСУ таки отримали два винищувачі, тільки передані вони були не самим Захуром, а урядом Пакистану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Камалія прокоментувала чутки про стосунки путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої. Співачка заявила, що вона вірить "у цю історію".