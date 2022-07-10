Ні любові, ні грому: новий "Тор" розчарував критиків

Фільм перевантажили спецефектами, а сюжет недопрацювали

Майже п’ять років фанати супергеройського кіно чекали на фільм "Тор: Любов і грім" (Thor: Love and Thunder) від Marvel, проте після його виходу багато хто виявився розчарованим.

Щоб Ви могли вирішити, чи Ви хочете самі дивитися фільм, "Телеграф" зібрав усе, що потрібно про нього знати.

Попередня частина Тора "Рагнарок" вийшла в 2017 році і багато критиків визнали її найкращою в серії за гумор, візуальні ефекти, бойові сцени та режисуру. Тому очікування до частини "Любов та грім" теж спочатку були завищені.

Події в новій частині Тора відбуваються після "Рагнарока" і нового "Доктора Стренджа", — у центрі сюжету з’явиться вбивця богів, міжгалактичний душогуб Горр, для боротьби з яким Тору доведеться об’єднатися з королем Валькірією і з колишньою дівчиною Джейн Фостер, яка набуде його сили та молот Мьольнір.

Ролі у фільмі зіграли Кріс Гемсворт, Крістіан Бейл, Наталі Портман, Тесса Томпсон, Рассел Кроу та інші.

Загалом фільм триває дві години. Вперше на екрани він вийшов наприкінці червня, але ж в Україні прем’єра буде лише 21 липня.

Ось як виглядає трейлер українською:

Варто зауважити, що критики дали посередню оцінку новому Тору.

Поточний рейтинг фільму "Тор: Любов і грім" на Rotten Tomatoes складає 6,6/10, на Metacritic — 57/100, на CinemaScore — 4+/5+.

Критики з The Hollywood Reporter і The Atlantic вважають, що фільм красивий, але легковажний, миттєво забувається, і в ньому немає "ні любові, ні грому". Але гру акторів вони дуже хвалять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про другий сезон "Гри в кальмара".