Ни любви, ни грома: новый "Тор" разочаровал критиков

Фильм перегрузили спецэффектами, а сюжет недоработали

Почти пять лет фанаты супергеройского кино ждали фильма "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder) от Marvel, однако после его выхода многие оказались разочарованными.

Чтобы Вы могли решить, хотите ли Вы сами смотреть фильм, "Телеграф" собрат все, что нужно о нем знать.

Предыдущая часть Тора "Рагнарек" вышла в 2017 году и многие критики признали ее лучшей в серии за юмор, визуальные эффекты, боевые сцены и режиссуру. Потому ожидания к части "Любовь и гром" тоже изначально были завышены.

События в новой части Тора происходят после "Рагнарека" и нового "Доктора Стрэнджа", — в центре сюжета появится убийца богов, межгалактический душегуб Горр, для борьбы с которым Тору придется объединиться с королем Валькирии и с бывшей девушкой Джейн Фостер, которая обретет его силы и молот Мьёльнир.

Роли в фильме сыграли Крис Хемсворт, Кристиан Бейл, Натали Портман, Тесса Томпсон, Рассел Кроу и другие.

Всего фильм длится два часа. Впервые на экраны он вышел в конце июня, но в Украине же премьера будет 21 июля.

Вот как выглядит трейлер на украинском:

Стоит заметить, что критики дали весьма посредственную оценку новому Тору.

Текущий рейтинг фильма "Тор: Любовь и гром" на Rotten Tomatoes составляет 6,6/10, на Metacritic, — 57/100, на CinemaScore, — 4+/5+.

Критики из The Hollywood Reporter и The Atlantic считают, что фильм красивый, но легкомысленный, мгновенно забывается, и в нем нет "ни любви, ни грома". Но игру актеров они очень хвалят.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о втором сезоне "Игры в кальмара".