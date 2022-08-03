"Фурункул налетів на українські шаблюки": Тарас Тополя показав справжнє обличчя росії

Музикант вважає, що "світ погано засвоїв історичні уроки".

Український співак Тарас Тополя, який раніше відзначав своє 35-річчя, бувши на передовій, щодня публікує на своїй сторінці в соцмережах свої враження про день і ділиться новинами з фронту. В одній з таких публікацій лідер групи "Антитіла" вкотре розповів що таке росія, і показав її справжнє обличчя.

На своїй сторінці в Інстаграм Тополя порівняв рф з потворним чудовиськом і фурункулом на тілі людства, яке "з усього розмаху налетіло на українські шаблюки". Музикант відкрито висловлює свою думку і практично звинувачує Європу в боягузтві визнати росію країною-спонсором тероризму.

"Гній, кров, брехня й амбіції зліплені з лайна, весь рускій мір, все виплеснулось в очі Європі. Європа, стираючи із себе смердюче месиво, досі відмовляється вірити у те, що монстр поруч, монстр на порозі. Проте, чудовисько вустами запасного президента медвєдєва вже прямо заявляє, що Казахстан, Грузія будуть наступні, що це не держави зовсім, а просто помилки історії, і що кордонів у руского міра немає" — пише Тополя.

Політику "російського світу" артист називає новим фашизмом — рашизмом, а його головною зброєю — гроші, які, до речі, були зібрані з Європи.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Тополя став на захист батьківщини і разом із колегами з гурту "Антитіла" вони допомагають на фронті як бойові медики. Під час війни "Антитіла" встигли презентувати потужний трек разом із британською зіркою Едом Шираном.