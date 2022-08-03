"Фурункул налетел на украинские саблюки": Тарас Тополя показал настоящее лицо россии

Музыкант считает, что "мир плохо усвоил исторические уроки".

Украинский певец Тарас Тополя, который ранее отмечал свое 35-летие будучи на передовой, каждый день публикует на своей странице в соцсетях свои впечатления о дне и делится новостями с фронта. В одной из таких публикаций, лидер группы "Антитіла" в очередной раз рассказал что такое россия, и показал ее настоящее лицо.

В своем Инстаграм Тополя сравнил рф с уродливым чудовищем и фурункулом на теле человечества, которое "со всего размаха налетело на украинские саблюки". Музыкант открыто высказывает свое мнение и практически обвиняет Европу в трусости признать россию — страной-спонсором терроризма.

"Навоз, кровь, ложь и амбиции слеплены из дерьма, весь русский мир, все выплеснулось в глаза Европе. Европа, стирая с себя зловонное месиво, до сих пор отказывается верить в то, что монстр рядом, монстр на пороге. Однако чудовище устами запасного президента медведева уже прямо заявляет, что Казахстан, Грузия будут следующие, что это не государства вовсе, а просто ошибки истории, и что границ у русского мира нет" — пишет Тополя.

Политику "русского мира" артист называет новым фашизмом — рашизмом, а его главным оружием — деньги, которое кстати были собраны с Европы.

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Тарас Тополя встал на защиту родины и вместе с коллегами из группы "Антитела" они помогают на фронте как боевые медики. Во время войны "Антитела" успели презентовать мощный трек совместно с британской звездой Эдом Шираном.