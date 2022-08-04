Чим полити моркву, щоб отримати солодкі коренеплоди: змішайте воду лише з 1 інгредієнтом

Розповідаємо, як поєднати звичайний полив моркви з дієвою підгодівлею

Буває так, що навіть посадивши солодкі сорти моркви, в результаті дачники все одно одержують несмачний урожай.

Важливо знати, що для підвищення солодкості культури полив звичайною водою не обмежується. Щоб морква виросла не лише солодкою, а й великою, її потрібно двічі за сезон полити підсоленою водою. Це прискорить ріст моркви та відлякає шкідників.

Як виростити солодку моркву

На 10 літрів води додаємо одну столову ложку кухонної солі. Розмішуємо сіль, щоб повністю розчинилася. Перед поливом сольовим розчином ґрунт зволожуємо.

Раніше ми писали про чотири важливі етапи коректного догляду за морквою. Завдяки цим діям культура виросте великою, рівною та солодкою.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах – це заощадить місце на городі.