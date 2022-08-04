Пил не буде осідати на меблях ще довго: корейський лайфхак

Недорогий розчин стане незамінним помічником

Пил раз у раз накопичується на різних поверхнях, скільки б разів ви його не прибирали всілякими дорогими засобами. На щастя, допоможе впоратися з пилом саморобний спрей, який включає всього 2 інгредієнти.

Пил ще довго не осідатиме на ваших меблях та побутовій техніці, якщо обробити поверхні спреєм на основі звичайної води та кондиціонера для волосся. Такий ефективний спосіб використовують корейські домогосподині, пише Ukr.Media.

Як зробити спрей для прибирання пилу в будинку

Наливаємо в пляшечку з пульверизатором воду та додаємо туди кондиціонер для волосся. Закриваємо і добре трясемо, щоб кондиціонер добре розчинився. Потім наносимо спрей на поверхні та протираємо серветкою.

Кондиціонер – це антистатик, тому надалі пил практично не сідатиме на меблях. Крім того, в оселі буде присутній приємний запах.

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