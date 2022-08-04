Пыль не будет оседать на мебели еще долго: корейский лайфхак

Недорогой раствор станет незаменимым помощником

Пыль то и дело накапливается на разных поверхностях, сколько бы раз вы его не убирали всевозможными дорогими средствами. К счастью, поможет справиться с пылью самодельный спрей, который включает в себя всего 2 ингредиенты.

Пыль еще долго не будет оседать на вашей мебели и бытовой технике, если обработать поверхности спреем на основе обычной воды и кондиционера для волос. Такой эффективный способ используют корейские домохозяйки, пишет Ukr.Media.

Как сделать спрей для уборки пыли в доме

Наливаем в бутылочку с пульверизатором воду и добавляем туда кондиционер для волос. Закрываем и хорошо трясем, чтобы кондиционер хорошо растворился. Затем наносим спрей на поверхности и протираем салфеткой.

Кондиционер – это антистатик, поэтому в дальнейшем пыль практически не будет садиться на мебель. Кроме того, в доме будет присутствовать приятный запах.

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