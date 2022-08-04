Компост дозріє у 100 разів швидше: рецепт "запальної" суміші від хитрих городників

Завжди додавайте в компост ці 2 інгредієнти

Підгодівля рослин – обов’язкова умова одержання щорічних урожаїв. Можна використовувати покупні добрива або приготувати натуральне підживлення своїми руками за допомогою підручних засобів.

Основні компоненти приготування компосту знайомі багатьом городникам. Нам знадобиться яма, ящик чи щось ще.

Як правильно приготувати компост

Закладаємо перший шар (вуглецева маса): опале торішнє листя, деревна стружка, папір, обрізки гілок та інше. Висота має бути приблизно 20-25 см.

Другий шар – зелена маса: скошена трава, бур’яни, овочеві відходи.

Чергування шарів прискорює процес дозрівання компосту, і в результаті отримуємо добриво високої якості.

Зверху кладемо шар землі з ділянки та вносимо "запальну" суміш.

Як приготувати корисну суміш для компосту

На 3 л вводи вносимо 50 мг сирих дріжджів, розмішуємо, додаємо склянку варення або цукру, доливаємо воду до відра і нехай 1 годину бродить. Проливаємо компост цим розчином. Він буде готовий уже до осені.

Раніше "Телеграф" писав, чому добриво деревною золою може завдати шкоди деяким рослинам. Підживлення попелом цих рослин лише пригнічує їх.