Компост созреет в 100 раз быстрее: рецепт "зажигательной" смеси от хитрых огородников
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Всегда добавляйте в компост эти 2 ингредиента
Подкормка растений – обязательное условие получения ежегодных урожаев. Можно использовать покупные удобрения или приготовить натуральную подкормку своими руками с помощью подручных средств.
Основные компоненты для приготовления компоста знакомы многим огородникам. Нам понадобится яма, ящик или что-то еще.
Как правильно приготовить компост
- Закладываем первый слой (углеродная масса): опавшая прошлогодняя листва, древесная стружка, бумага, обрезки ветвей и другое. Высота должна быть примерно 20-25 см.
- Второй слой — зеленая масса: скошенная трава, сорняки, овощные отходы.
Чередование слоев ускоряет процесс созревания компоста, и в итоге получаем удобрение высокого качества.
- Сверху кладем слой земли с участка и вносим "зажигательную" смесь.
Как приготовить полезную смесь для компоста
На 3 л вводы вносим 50 мг сырых дрожжей, размешиваем, добавляем стакан варенья или сахара, доливаем воду до ведра и пусть 1 час бродит. Проливаем компост данным раствором. Он будет готов уже к осени.
Ранее "Телеграф" писал, почему удобрение древесной золой может принести вред некоторым растениям. Подкормка пеплом этих растений только угнетает их.