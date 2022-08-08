Чим підгодувати моркву у серпні, щоб плоди виросли солодкими

Ці добрива допоможуть вам отримати врожай солодкої моркви.

Щоб виростити велику і солодку моркву на своїй ділянці, важливо уберегти овочі від шкідників і захищати їх від гнилі, а також своєчасно поливати і вносити потрібні добрива. Також, крім того, що в такому випадку виростуть здорові та великі плоди, завдяки правильним підживленням можна також підвищити їхню солодкість.

Кількість цукрів безпосередньо залежить від ґрунту, тому важливо зробити його нейтральним, пише belnovosti. З цим легко справляються кілька підживлень.

Як виростити солодку моркву

Якщо ґрунт кислий, то нейтралізувати цю кислоту можна за допомогою вапна. На "квадрат" достатньо лише 400-500 грамів. Також з цією проблемою може впоратися і зола, якій для такої ж площі потрібно 2-3 склянки.

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Підвищити цукристість моркви у 2 рази допоможе підживлення з марганцівки. Спосіб приготування: 2 столові ложки нітроаммофоски змішайте з 6-7 кристалами марганцівки, і розчиніть все це в 10 літрах води. Цим розчином потрібно поливати моркву 1 раз на тиждень протягом 2-3 тижнів.

Крім цього, підвищити насолоду може і борна кислота. Розведіть чайну ложку препарату в 10-літровому відрі води та використовуйте розчин для поливу овочів у серпні. Робити це потрібно протягом 2-3 тижнів, дотримуючись інтервалу в 5-7 днів.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах – це заощадить місце на городі.