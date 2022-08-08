Чем подкормить морковку в августе, чтобы плоды выросли сладкими

Эти удобрения помогут вам получить урожай сладкой моркови.

Чтобы вырастить большую и сладкую морковь на своем участке, важно уберегать овощи от вредителей и защищать их от гнили, а также своевременно ее поливать и вносить нужные удобрения. Также помимо того, что в таком случае вырастут здоровые и большие плоды, благодаря правильным подкормкам можно также повысить их сладость.

Стоит напомнить, что количество сахаров напрямую зависит от грунта, поэтому важно сделать его нейтральным, пишет belnovosti. С этим легко справляются несколько подкормок.

Как вырастить сладкую морковь

Если почва кислая, то нейтрализовать эту кислоту можно при помощи извести. На "квадрат" достаточно всего 400-500 граммов. Также с этой проблемой может справиться и зола, которой для такой же площади потребуется 2-3 стакана.

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Повысить сахаристость моркови в 2 раза поможет подкормка из марганцовки. Способ приготовления: 2 столовых ложки нитроаммофоски смешайте с 6-7 кристаллами марганцовки, и растворите все это в 10 литрах воды. Этим раствором нужно поливать морковь 1 раз в неделю на протяжении 2-3 недель.

Кроме этого, повысить сладость может и борная кислота. Разведите чайную ложку препарата в 10-литровом ведре воды и используйте раствор для полива овощей в августе. Делать это нужно в течение 2-3 недель, соблюдая интервал в 5-7 дней.

Добавим, что морковь можно вырастить в пакетах — это сэкономит место на огороде.