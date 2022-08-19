"На парад Перемоги підемо разом": Осадча показала рідкісні фото своїх підрослих синів

Телеведуча показала нову сімейну фотосесію з дітьми від Юрія Горбунова

Українська телеведуча Катерина Осадча з початком повномасштабної війни активно допомагає українцям та залишається в країні.

А цієї п’ятниці, 19 серпня, у молодшого сина ведучої Данила свято — 2022 року хлопчику виповнюється рік. Ведуча і до війни рідко ділилася знімками своїх дітей, але цього дня Осадча виклала кадри із сімейної фотосесії.

Телеведуча зворушливо привітала молодшого сина, зазначивши, що вони разом скоро підуть на парад після перемоги України.

"Такий буремний перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад Перемоги підемо разом зовсім скоро. Радіємо кожному новому звуку і зубу і переживаємо ці миті, як вперше!", — написала Осадча.

Нагадаємо, що чоловіком 38-річної телеведучої є український шоумен та актор Юрій Горбунов. У подружжя двоє спільних дітей — Іван (2017) та Данило (2021). Також Осадча має дорослого сина Іллю (2002) від першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком.

Раніше Катерина Осадча розповіла, як прощалася з батьками після вторгнення росії в Україну. За її словами, її рідні залишилися у передмісті Києва, де пережили всі найстрашніші ночі та дні.