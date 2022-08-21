Як прогнати з ділянки кротів "раз і назавжди": два ефективні та гуманні способи

Необов’язково труїти кротів отрутами, щоб позбутися їх.

Як позбутися кротів на ділянці — це проблема, яка постає перед кожним городником. Жорстокіші дачники нещадно борються зі шкідниками, застосовуючи проти них різні отрути, проте можна обійтися і без подібної жорстокості і просто "попросити" тварин "піти" з вашої ділянки.

Як повідомляє belnovosti, є як мінімум два гуманні способи, як прогнати гризунів. Зазначимо, що це дуже ефективні методи та засоби, якими користуються багато досвідчених дачників.

Як позбутися кротів на ділянці:

Сітка – простий і дуже ефективний метод. Завдяки сітці кріт не зможе викопати вихід на поверхню. Можна вибирати сітку як із металу, так і із пластику, і її вкопують на глибину в половину метра.

Висаджування "особливих" рослин — кроти не люблять аромати певних культур, тому посадивши ці квіти і овочі, ви зможете позбутися шкідника. Це чорнобривці, нарциси, гіацинти, а також цибуля та будь-які різновиди бобових.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини потрібно посадити на своєму городі, щоб позбутися попелиці, колорадських жуків, мурах, мух та гусениць.