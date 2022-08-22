Ви могли не знати: чому кухонні губки різного кольору і як правильно їх використовувати

У кожного кольору губок для миття посуду насправді своє призначення.

На кухні багато роботи – від приготування обіду до миття раковини та решіток, а також більш глобального прибирання. Багато в чому господаркам допомагають підручні засоби. Але про деякі корисні властивості ми навіть не здогадуємось.

Наприклад, чи знаєте ви, чому губки для миття посуду мають різні кольори? Адже це потрібно не лише для краси чи маркетингового ходу, щоб їхня яскравість привертала увагу покупців.

Зазвичай господині використовують різні кольори мочалок для різних цілей: наприклад, миття посуду після сирого м’яса та риби, жирних каструль або овочів та коренеплодів.

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Насправді ці мочалки із різними кольорами мають іще одну важливу функцію – у них різна жорсткість.

Губка для миття посуду складається з двох частин – товстого м’якого поролону, що добре милиться та створює піну, а також тонкого жорсткого шару скотч-брайтону, необхідного для більш сильних забруднень. Ось саме цей шар нас і цікавить.

Як розрізнити губки для миття посуду за кольорами

Зелений скотч-брайтон — є найбільш жорстким і може очистити з посуду їжу, що пригоріла і засохла. Але із ним потрібно проявити обережність, щоб не пошкодити емаль чи скло.

Коричневий або червоний колір – м’якіший, але він все одно має абразивний матеріал, який легко знімає з посуду не надто сильні забруднення.

Жовтий колір — мають делікатні та ніжні мочалки. Таким матеріалом можна мити скляний, кришталевий, порцеляновий посуд зі слабким забрудненням.

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