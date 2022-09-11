Усікновення голови Іоанна Предтечі 11 вересня: що суворо заборонено робити цього дня

Щороку 11 вересня віряни святкують велике свято – у цього дня є свої заборони

Цієї неділі, 11 вересня, християни східного обряду відзначають одне з важливих свят християнської релігії — Усікновення голови Іоанна Предтечі, або Хрестителя.

Цього дня вшановують пам’ять страти святого Іоанна. Попри те, що Усікновення голови Іоанна Предтечі не належить до дванадцятих свят, 11 вересня християни дотримуються дуже суворого посту. За народним календарем 11 вересня відзначається Іван Пісний.

Що не можна робити в день Усікновення голови Іоанна Предтечі

ставити на стіл страви на блюді;

вживати молочні та м’ясні продукти;

заздрити, пліткувати і сваритися;

брати до рук і використовувати гострі предмети (ножі, ножиці тощо);

вінчатися, хрестити дитину;

танцювати і веселитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще церковні свята українці відзначають у вересні 2022 року.