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Попрощайтеся з конденсатом на вікнах: всього один копійчаний продукт легко позбавить вас проблеми

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Позбутися конденсату можна без дорогих коштів
Позбутися конденсату можна без дорогих коштів. Фото pinterest.com

Виявляється, харчова сода відмінно запобігає запотіванню вікон.

У холодну пору року вікна піддаються досить прикрій проблемі, позбутися якої не завжди просто. І ця проблема це конденсат на вікнах. Зазначимо, що при його появі, варто якнайшвидше з ним "розбиратися", інакше може з’явитися пліснява, з якою також не так просто впоратися.

На щастя, ефективне розв'язання цієї проблеми є і "ховається" воно на вашій кухні. Як зазначає портал santeplus, позбутися конденсату на вікнах допоможе звичайна харчова сода.

Як позбавиться від конденсату на вікнах содою

Процедура дуже проста :

  1. Розчиніть чайну ложку харчової соди у склянці гарячої води.
  2. Змочіть м’яку чисту тканину розчином.
  3. Акуратно промийте вікна.
  4. Видаліть залишки злегка вологою тканиною, і ваші вікна будуть виглядати бездоганно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подолати конденсат можна і за допомогою іншого лайфхаку. Знадобиться лише один продукт, який, напевно, є на вашій кухні. Трюк дуже простий, але дієвий.

Теги:
#Вікна #Лайфхак #Конденсат