Всього кілька грамів перетворять гречку на шедевр: які спеції любить ця крупа

Варто спробувати лише раз й по-іншому ви гречку більше ніколи не готуватимете

Багато хто впевнений, що гречка — це нудно. Мовляв, чим ця каша може здивувати? Це ж начебто банальний гарнір, до якого обов’язково треба приготувати смачну підливу абощо. Однак ми поспішаємо вас здивувати: ні, все зовсім не так.

Лише кілька грамів "секретних" спецій перетворять гречку на справжній шедевр. Ця каша буде в рази смачнішою, якщо знати, що саме треба додати, запевняє Ukr.Media.

Як правильно варити гречку

Перед приготуванням каші потрібно добре її промити і вибрати з неї усе сміття та неочищені зерна. Процес промивання повторюють кілька разів — тоді точно вдасться виловити все зайве, адже хороші крупинки осядуть на дні, а сміття спливатиме на поверхню. Гречку заливають холодною водою і варять у пропорції 1:2 (1 склянка гречки на 2 склянки води). Вибирайте для цього посуд із товстими стінками. Сіль та інші спеції (які саме — див. далі) додаються на самому початку приготування. Після закипання кашу потрібно варити на маленькому вогні ще 20-25 хв. Ви зрозумієте, що її час вимикати, коли википить уся вода. Якщо раптом каша вже приготувалася, а вода ще залишилась, прикрийте каструлю кришкою і дайте їй постояти кілька хвилин; якщо сталося навпаки — води забракло — просто додайте ще трішки, краще — кип'яченої.

Які приправи любить гречка

Разом із сіллю під час варіння в гречку додають гострий перець чилі. Також урізноманітнити гарнір можна за допомогою куркуми, сушеного часнику або цибулі.

Однією з найкращих добавок до гречки є кмин. Насіння попередньо треба обсмажити в олії — так краще розкривається аромат, який чимось нагадує кріп. Можна використовувати кмин і подрібнений до стану порошку.

Значно покращить смак звичайної гречки й імбир. Однак краще додавати в крупу не сирий інгредієнт, а сушений та подрібнений.

Раніше ми розповідали, як реанімувати підгорілу гречку. Виявляється, якщо щось пішло не за планом і крупа набула "горілих ноток", її ще можна врятувати, прибравши цей неприємний запах.