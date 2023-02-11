Топ-5 способів нагріти воду без світла: ці знання пригодяться під час знеструмлень

Речі, про які варто знати кожному

Сусід-терорист продовжує завдавати ударів по енергосистемі України. Щойно справа доходить до мінімізації планових відключень електроенергії, росія завдає нових ракетних ударів і світло знову починає регулярно зникати з наших домівок. Втім, українці — розумний народ, тож навчилися самостійно робити свічки, які горять близько доби, а також заряджати телефони за допомогою майже рандомних речей.

Сьогодні ж ми вам розкажемо, як нагріти воду без електроенергії. Якщо у вас вдома електроплита й раптово зникло світло, є кілька інших способів нагріти воду, інформують Факти ICTV.

Газовий примус

Газовий примус – це спеціальний пальник, яким частіше всього користуються туристи. Він працює від невеликого газового балона. Принцип його роботи досить простий: треба розкрутити балон і помістити на плитку каструлю або металеву чашку.

Примуси мають різні потужності, тож на це потрібно звертати увагу під час вибору найкращого варіанту саме для вас. Наприклад, пальники потужністю до 2 тис. Вт зможуть зігріти всього 1 л води. Також, використовуючи такий примус, обов’язково розраховуйте необхідний обсяг газу.

Настільна плита

Вони бувають двох типів – газові або ж електричні. У нинішній ситуації, звісно ж, краще обирати газову. Така газова плитка зможе працювати як від магістрального трубопроводу, так і на газовому балоні. Вона має невелику вагу – всього 5-10 кг, тож її зручно переносити з місця на місце. Газові плити досить швидко нагріваються, тому на них можна не тільки гріти воду, а й готувати їжу.

Спиртівка

Це малогабаритний пальник для рідкого палива, що містить резервуар для спирту з кришкою, через яку пропущений ґніт. Його нижній кінець розміщений у резервуарі, а верхній кінець виступає зверху. Цей гніт підпалюється, утворюючи вогонь. Спиртівку можна або придбати, або виготовити власноруч. На ній можна нагріти невелику кількість води, проте її цілком вистачить для приготування їжі або чаю.

Свічки

Гріти воду на свічках – досить тривалий процес, проте, коли іншого виходу немає — це цілком прийнятний спосіб (зауважимо, що часом може йтися навіть про кілька годин). Щоб нагріти воду на свічках, потрібно встановити дві опори (найкращий варіант — вогнетривкі цеглини) і поставити на них посудину. Це може бути або каструля, або металева кружка. Запаліть кілька свічок, налийте воду й просто чекайте, приглядаючи за вогнем, щоб він раптом не затух і не перекинувся на близько розміщені речі.

Багаття

Найефективніший варіант – розпалити вогнище. Але, звісно ж, не вдома, а надворі. Це хороший варіант для тих, хто мешкає у приватному будинку і має власне подвір’я. А бажано — ще й бодай невеликий запас дров. Нам знадобиться деревина, вугілля, сірники чи запальничка та металевий посуд. На багатті вода закипить дуже швидко. Якщо маєте мангал — прекрасно! Так ви зможете не тільки нагріти води, а й приготувати їжу.

Раніше ми розповідали, які продукти можна зберігати на балконі в морози, якщо відключили світло і холодильник почав швидко розмерзатися. У такий спосіб можна зберегти майже всі їстівні припаси.