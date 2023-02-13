Ви забудете про мошок і тарганів у своїй оселі назавжди: рецепт розчину від комах з натуральних інгредієнтів

Будете приємно здивовані результатом

Позбутися настирливих комах у своїй оселі буває важкувато. І якщо міль у шафі можна швидко відлякати за допомогою потрібних запахів, то з мошками, комарами і навіть тарганами справа трохи інакша.

У боротьбі з цими комахами допомагає звичайний столовий оцет та гвоздика. Достатньо приготувати з двох інгредієнтів розчин, який повністю виведе мошок та тарганів із вашого житла. Цей спосіб дуже простий, але дуже ефективний, пише cpykami.

Як приготувати розчин проти комах

У пульверизатор наливаємо 1 склянку столового оцту і додаємо 3 чайні ложки гвоздики. Залишаємо на дві години. Настоєм, що вийшов, оббризкуємо рослини та місця, де найчастіше водяться мошки, штори та вікна, де бувають комарі, а також місця, де з’являються таргани та інші комахи.

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