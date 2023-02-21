Відбілювач більше не знадобиться: хитрість, яка поверне одягу колишню білизну

Повернути блиск вашій білизні допоможуть такі підручні засоби як: оцет, сода та молоко

Чим більше ми стираємо білі речі, тим жовтішими вони стають — це проблема, з якою стикалися всі домогосподарки. І перше, що спадає на думку для розв'язання цієї проблеми — придбати відбілювач. Відкриємо вам таємницю – цього робити необов’язково, адже у вас на кухні вже є все, що потрібно для відбілювання білизни.

Є кілька способів повернути білизну білизні та відновити її блиск, при цьому не вдаючись до хімічних речовин, таких як відбілювач, пише портал santeplus. Що ж це за "чарівні" продукти?

Як відбілити речі без хімії

Перший натуральний інгредієнт, який допоможе вам повернути білизну вашому потьмянілому одягу, — це оцет. Він незамінний не тільки для видалення плям, а й для освітлення білизни.

Що потрібно робити:

У таз налийте 150 мл оцту та 1 л води, і замочіть одяг у розчині приблизно на 1 годину. Додайте столову ложку марсельського мила, якщо на вашій білизні є стійкі плями і прополощіть їх. Дайте одягу висохнути на повітрі.

Ще один простий і ефективний спосіб відбілити білу білизну і зробити її блискучою — випрати її з харчовою содою. Змішайте пів склянки соди з невеликою кількістю гарячої води так, щоб вийшла паста. Нанесіть її на речі та обережно потріть. Дайте засобу подіяти кілька хвилин, потім випрати білизну в машинці.

І ще один чудовий природний спосіб повернути білизну вашим речам — це замочити їх у молоці. Цей бабусин рецепт дуже ефективний, і робить білизну по-справжньому білим і блискучим. Що робити:

Замочіть білу сорочку в тазі з холодним молоком (може вистачити і 1 літра). Залишіть від 30 хвилин до 1 години Виперіть одяг вручну або в пральній машині

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