Народне свято 2 березня: що забороняється робити цього дня

Цього дня краще не дивитися на зірки

Цього четверга, згідно з церковним календарем на березень, 2 числа православні віряни шанують пам’ять святого мученика Феодора Тирона з Римської імперії, якого засудили за відмову зректися Христа і спалили живцем у 306 році.

Селяни молилися святому 2 березня про те, щоб знайшлися вкрадені речі та зниклі люди. Також просили у Феодора захисту від злих людей.

В народі цього дня закінчувалися зимові весілля, а дівчата ворожили на нареченого. Для цього виходили в сутінки на вулицю: якщо першою зустрінеться жінка – бажання вийти заміж здійсниться.

Феодор Тирон 2 березня: що не можна робити у це народне свято

Наші пращури 2 березня намагалися не порушувати суворі заборони. Приміром, не купували нове взуття, щоб не зіткнутися з неприємностями, або не дивилися на небо — вірили, якщо у цей день побачити зірку, що падає, то незабаром можна сильно захворіти. Також не рекомендується 2 березня:

залишати без нагляду немовлят — до їхньої хвороби;

писати листи, інакше можуть виникнути проблеми зі спілкуванням;

топтати землю ногами — рік буде неврожайним;

відмовляти у милостині.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни східного обряду відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.