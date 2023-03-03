Оригінальний манікюр, який входить у тренди: як виглядають скляні нігті (фото)

Ефект битого скла пасуватиме власницям як довгих, так і коротких нігтів будь-якої форми — його можна стилізувати буквально під все

Майстри нейл-арту не перестають дивувати новими ідеями та крутими дизайнами. Їм вдається не тільки "оживити" класику на кшталт французького манікюру, а й постійно створювати нові тренди. Цьогоріч, наприклад, на піку моди опинився так званий "половинчастий манікюр" та нігті у стилі "павутинка".

Але й це не все: ще одним стильним рішенням у 2023-му будуть скляні нігті. Це дуже оригінальний та неповторний дизайн, який пасуватиме до будь-якого образу. У чому його особливість та як виглядають такі нігті, розповідаємо та показуємо далі.

Манікюр "бите скло" або ж скляні нігті

Імітація ефекту битого скла прекрасно виглядає і на довгих, і на коротких нігтях. Створити його допомагає голографічний целофан, який кріпиться на нігтьову пластину і при потраплянні на нього світла дає неперевершений результат.

У такий спосіб можна прикрасити як кожен пальчик, так і якийсь один-два, якщо вам не хочеться привертати зайвої уваги. Ефект битого скла виглядатиме як справжній вітраж — дуже круто та оригінально.

Це чудова ідея як для молодих дівчат, так і для жінок трохи старшого віку. Такий дизайн прекрасно поєднуються з будь-яким стилем, вигідно вирізняючись з-поміж інших технік манікюру.

Надзвичайно ефектно, звісно ж, цей тренд виглядатиме на довгих нігтях. Тут буде вдосталь місця, щоб створити витіюваті блискучі малюнки на будь-який смак.

Раніше ми розповідали про трендовий манікюр 2023 на короткі нігті. У добірці "Телеграфу" зібрані найкращі дизайни, які точно сподобаються модницями і любителькам трішечки поекспериментувати.