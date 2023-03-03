Оригинальный маникюр, который входит в тренды: как выглядят стеклянные ногти (фото)

Эффект битого стекла подходит обладательницам как длинных, так и коротких ногтей любой формы — его можно стилизовать буквально под все

Мастера нейл-арта не перестают удивлять новыми идеями и крутыми дизайнами. Им удается не только "оживить" классику типа французского маникюра, но и постоянно создавать новые тренды. В этом году, например, на пике моды оказался так называемый "половинчатый маникюр" и ногти в стиле "паутинка".

Но и это не все: еще одним стильным решением в 2023 будут стеклянные ногти. Это очень оригинальный и неповторимый дизайн, который подходит к любому образу. В чем его особенность и как выглядят ногти, рассказываем и показываем дальше.

Маникюр "битое стекло" или же стеклянные ногти

Имитация эффекта битого стекла прекрасно смотрится и на длинных, и на коротких ногтях. Создать его помогает голографический целлофан, крепящийся на ногтевую пластину и при попадании на него света дает непревзойденный результат.

Таким образом можно украсить как каждый пальчик, так и какой-то один-два, если вам не хочется привлекать лишнего внимания. Эффект битого стекла будет выглядеть как настоящий витраж — очень круто и оригинально.

Это отличная идея как для молодых девушек, так и для женщин постарше. Такой дизайн прекрасно сочетаются с любым стилем, выгодно отличаясь от других техник маникюра.

Чрезвычайно эффектно, конечно же, этот тренд будет смотреться на длинных ногтях. Здесь будет достаточно места, чтобы создать витиеватые блестящие рисунки на любой вкус.

Раньше мы рассказывали о трендовом маникюре 2023 на короткие ногти. В подборке "Телеграфа" собраны лучшие дизайны, которые точно понравятся модницам и любительницам немного поэкспериментировать.