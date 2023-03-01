Нежный розовый маникюр: 10 великолепных идей для разной формы и длины ногтей (фото)

Цвет, который никогда не выходит из моды и прекрасно подходит к теплым весенним денькам

Пришла весна, а это значит, что пора заняться обновлением не только своих модных коллекций в гардеробе, но и найти новые дизайны для ногтей. Чрезвычайно популярны сейчас ногти-паутинка, а также половинчатый маникюр, визуально делящий пластину на две части. Однако есть еще один беспроигрышный вариант, который вообще никогда не покидает тренды и будет особенно кстати весной. Речь идет о розовом маникюре.

Такой дизайн ногтей подходит и совсем молодым девушкам, и женщинам постарше. Главное – правильно подобрать тон лака. А с этим вам поможет мастер. "Телеграф" решил поделиться лучшими идеями оформления ногтей в розовом цвете. Мы собрали для вас топ-20 вариантов на любой вкус.

Однотонные розовые ногти

Розовый маникюр с цветами и декором

Розовые ногти с блестками

Розовый маникюр с добавлением серого

Розовый френч

Неоновые и "металлические" розовые ногти

Розовый маникюр со стразами

Стемпинг-маникюр в розовых тонах

Геометрия на розовые ногти

Анималистический принт

Раньше мы рассказывали о маникюре, который выдает низкую самооценку, и показывали, как выглядят такие ногти. От схожих дизайнов лучше держаться подальше.