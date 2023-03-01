Ніжний рожевий манікюр: 10 чудових ідей для різної форми та довжини нігтів (фото)

Колір, який ніколи не виходить з моди і чудово пасує до теплих весняних деньків

Прийшла весна, а це значить, що пора взятися за оновлення не тільки своїх модних колекцій у гардеробі, а й знайти нові дизайни для нігтів. Надзвичайно популярні зараз нігті-павутинка, а також половинчастий манікюр, який візуально ділить пластину на дві частини. Однак є ще один безпрограшний варіант, який взагалі ніколи не покидає трендів і буде особливо доречним навесні. Ідеться про рожевий манікюр.

Такий дизайн нігтів пасуватиме і зовсім молодим дівчатам, і жінкам старшого віку. Головне — правильно підібрати тон лаку. А з цим вам допоможе майстер. "Телеграф" же вирішив поділитися найкращими ідеями оформлення нігтів у рожевому кольорі. Ми зібрали для вас топ-20 варіантів на будь-який смак.

Однотонні рожеві нігті

Рожевий манікюр із квітами та декором

Рожеві нігті з блискітками

Рожевий манікюр із додаванням сірого

Рожевий френч

Неонові та "металічні" рожеві нігті

Рожевий манікюр зі стразами

Стемпінг-манікюр у рожевих тонах

Геометрія на рожеві нігті

Анімалістичний принт

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку, й показували, як виглядають такі нігті. Від подібних дизайнів краще триматися подалі.