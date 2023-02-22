Названа наймодніша стрижка весни 2023 року: як виглядає бокс-боб (фото)

Розповідаємо, чому цей варіант набирає шаленої популярності по всьому світу

Серед модних трендів у стрижках на 2023 рік — сім крутих варіантів на будь-яку довжину волосся. Однак наймоднішою весняною стрижкою цього року стилісти називають бокс-боб.

Що це стрижка, чому вона набирає шаленої популярності та кому найбільше пасуватиме, розповідає karavan. Як вона виглядає, показуємо далі.

Бокс-боб – варіант культової стрижки з рівним зрізом, без градіювання та вистригання кількох шарів волосся. Він лаконічний та універсальний: може бути грайливим, якщо укласти хвилями, або ж строгим і класично вишуканим, якщо випрямити пасма.

Довжина модного навесні 2023 року бокс-боба – вище плечей. Волосся має прикривати лінію щелепи.

Бокс-боб універсальний: він підходить для будь-якої форми обличчя і, в залежності від техніки стрижки, може візуально скоригувати різні недоліки обличчя. Наприклад, прикрити високий лоб чубчиком або ж приховати круглі щічки за рахунок довших пасм біля обличчя.

Цей стиль підходить для власниць будь-якого типу волосся — від рівного до кучерявого. Крім того, він не перешкоджає експериментам з довжиною, адже прекрасно виглядатиме і на кардинально коротких стрижках, і на варіантах подовженого бобу.

З такою стрижкою волосся здається густішим, а об’єм — більшим.

Саме стрижку бокс-боб обрали дві найбільші зіркові трендсетерки – акторка Зендая і модель Гейлі Бібер. І вони не єдині зірки-модниці, які зупинили свій вибір на цій стрижці: приєдналася до тренду і зірка нашумілого серіалу "Уенздей" Дженна Ортега.

Зендая каже, що дуже задоволена таким вибором

Головна причина, через яку бокс-боб зараз набирає шаленої популярності — швидке і просте укладання: достатньо взяти невеликий браш і висушити волосся феном. А якщо тобі до вподоби природний ефект, то можеш залишити волосся висихати самостійно — в такому випадку зачіска виглядатиме по-особливому стильно і сучасно.

Раніше ми розповідали про коротку стрижку, яку завжди залишається в тренді. Є відразу кілька чудових варіантів для власниць короткого волосся.