Стрижки, які стали супер-трендами у сезоні 2023/24: сім шикарних варіантів на різну довжину (фото)

Ці мега-хіти підходять для волосся різних типів і чудово доповнять будь-який образ

Якщо вам хочеться освіжити свій образ, можна зайнятися не тільки власним гардеробом, а й змінити стрижку. Раніше ми розповідали про коротку стрижку, яка завжди лишається в тренді, а тепер представляємо вам аж 7 крутих варіантів, які стали супер-тендами модного сезону 2023/2024.

Майстри-перукарі вже мають нові круті рішення для дівчат та жінок за 40, які будуть на піку моди найближчим часом. Добіркою неймовірних стрижок на коротке, середньої довжини та довге волосся ділиться сайт ledixbeauty.

Стрижка сессон (також відома як сессун)

Обираючи цей варіант, можна не перейматися, чи пасуватиме така стрижка до вашого типу волосся — вона виглядає ідеально і на густому, і на тонкому волоссі. Сессон нагадує ретро-стиль і надає образу безтурботності.

Ця коротка стрижка закриває лоб і найбільше підходить для квадратного обличчя, адже пом’якшує різкі риси. Чудовим варіантом вона стане і для дівчат із круглим обличчям, оскільки візуально така стрижка трохи видовжує лице.

Стрижка гарсон

Новинкою, в яку закохалися навіть знаменитості, стала стрижка гарсон. Вона дає змогу креативити, змінювати імідж і бути завжди різною.

Стрижка каре

З появою цікавих новинок не втрачає своїх позицій і каре. Виконана на модному кольорі, з хвилями і завитками, ця стрижка зможе виглядати абсолютно геть по-новому. У середній довжині стрижка каре взагалі не має рівних.

Стрижка піксі

Ця екстравагантна стрижка буде яскравим рішенням для впевнених і рішучих дівчат. Піксі чудово підкреслює окремі риси обличчя — губи або ж очі, створюючи правильні акценти.

Боб і боб-каре

Як не дивно, обидві ці стрижки у 2023-му не загубилися серед інших топових варіацій. Свіжі підходи у створенні та нові елементи дають змогу поглянути на них по-новому.

Стрижка паж

Набула небаченої досі популярності і ця крута стрижка з минулого. Тільки зараз вона відродилася у нових креативних варіаціях. Коротка довжина зі стрижкою паж — це вдалий вибір для будь-якого віку.

Раніше ми розповідали про трендову зачіску весни-2023, яка вражає своєю простотою. Пучок балерини — це новий хіт, який, до того ж, дуже зручний та допоможе замаскувати деякі проблемні моменти з волоссям.