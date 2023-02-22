Названа самая модная стрижка весны 2023 года: как выглядит бокс-боб (фото)

Рассказываем, почему этот вариант набирает бешеной популярности по всему миру

Среди модных трендов в стрижках на 2023 год – семь крутых вариантов на любую длину волос. Однако самой модной весенней стрижкой в этом году стилисты называют бокс-боб.

Что это стрижка, почему она набирает бешеную популярность и кому больше всего подходит, рассказывает karavan. Как она выглядит, показываем дальше.

Бокс-боб – вариант культовой стрижки с ровным срезом, без градирования и выстригания нескольких слоев волос. Он лаконичен и универсален: может быть игривым, если уложить волнами, или строгим и классически изысканным, если выпрямить пряди.

Длина модного весной 2023 года бокс-боба – выше плеч. Волосы должны прикрывать линию челюсти.

Бокс-боб универсален: он подходит для любой формы лица и, в зависимости от техники стрижки, может зрительно скорректировать различные недостатки лица. Например, прикрыть высокий лоб челкой или же скрыть круглые щечки за счет более длинных прядей у лица.

Этот стиль подходит для обладательниц любого типа волос – от ровных до вьющихся. Кроме того, он не препятствует экспериментам с длиной, ведь будет прекрасно смотреться и на кардинально коротких стрижках, и на вариантах удлиненного боба.

С такой стрижкой волосы кажутся более густыми, а объем — больше.

Именно стрижку бокс-боб выбрали две самые большие звездные трендсеттеры — актриса Зендая и модель Хейли Бибер. И они не единственные звезды-модницы, которые остановили свой выбор на этой стрижке: присоединилась к тренду и звезда нашумевшего сериала "Уэнздей" Дженна Ортега.

Зендая говорит, что очень довольна таким выбором.

Главная причина, по которой бокс-боб сейчас набирает бешеную популярность – быстрая и простая укладка: достаточно взять небольшой браш и высушить волосы феном. А если тебе нравится естественный эффект, то можешь оставить волосы высыхать самостоятельно – в таком случае прическа будет выглядеть по-особому стильно и современно.

Раньше мы рассказывали о короткой стрижке, которую всегда остается в тренде. Есть сразу несколько замечательных вариантов для обладательниц коротких волос.