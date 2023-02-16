Три лучшие стрижки для полного лица: на чем остановиться (фото)

Как выбрать лучший вариант, который точно вам подойдет

Говорят, что удачно подобранная стрижка украшает женщину. Она может не только замаскировать недостатки, но и выгодно подчеркнуть все достоинства внешности. И это верно. Но для этого к ее выбору нужно подходить со всей ответственностью.

Выбор прически в первую очередь зависит от формы лица: девушкам с идеальными чертами подобрать стрижку достаточно просто, а вот тем, у кого лицо полное, следует быть внимательными. Стилисты советуют обратить внимание на три стрижки, которые будут эффектно выглядеть в таком случае. Что это за стрижки, рассказывает today.ua.

На что обратить внимание девушкам с полным лицом

Волосы лучше не собирать высокий гладкий хвост, так как лицо будет казаться еще округлее. Единственный вариант такой прически – это большой начес. Лучше выбирать объемные прически, потому что пряди, просто свисающие вниз, будут выглядеть негармонично. Остановить свой выбор лучше на прическе не по плечу – выбирайте что-то или длиннее, или короче. Хорошим вариантом будет каре или короткие пышные стрижки. Прямой пробор – табу, потому что симметрия лишь акцентирует внимание на полноте лица. Девушкам с полным лицом следует делать косой пробор, визуально вытягивающий лицо. Правильная челка сыграет вам на руку: асимметрия и градуированные пряди — да, прямая — не всегда хороший вариант, здесь нужно советоваться с мастером-парикмахером.

Какие стрижки выбрать женщинам с полным лицом: топ-3

"Волчья" стрижка

В последнее время очень популярной стала так называемая волчья стрижка, при которой сверху на голове остается шапочка из укороченных волос, а внизу локоны остаются достаточно длинными. Так лицо кажется более худым, а черты – более тонкими и утонченными. Такая стрижка помогает создать интересный молодежный образ даже зрелым женщинам.

Правильная челка

Челка просто создана для женщин с полным лицом. Можно сделать ее прямой – такой ее тип максимально убирает лишние объемы лица. В тренде остается так называемая "кукольная" челка — ее советуют выбирать тем, кто хочет казаться моложе и акцентировать внимание на глазах. Чрезвычайно удачным выбором будут и косые, слегка удлиненные челки.

Стрижки с косым пробором

Девушкам с полным лицом лучше делать стрижки на косой пробор – так акцент смещается с полных щек. Просто укладывайте на одну сторону больше прядей.

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