Стрижки, ставшие супер-трендами в сезоне 2023/24: семь шикарных вариантов на разную длину (фото)

Эти мега-хиты подходят для волос разных типов и прекрасно дополнят любой образ

Если вам хочется освежить свой образ, можно заняться не только собственным гардеробом, но и сменить стрижку. Раньше мы рассказывали о короткой стрижке, которая всегда остается в тренде, а теперь представляем вам 7 крутых вариантов, которые стали супер-тендами модного сезона 2023/2024.

Мастера-парикмахеры уже имеют новые крутые решения для девушек и женщин за 40, которые будут на пике моды в ближайшее время. Подборкой невероятных стрижек на короткие, средней длины и длинные волосы делится сайт ledixbeauty.

Стрижка сессон (также известная как сессун)

Выбирая этот вариант, можно не беспокоиться, подойдет ли такая стрижка вашему типу волос — она выглядит идеально и на густых, и на тонких волосах. Сессон напоминает ретро-стиль и придает образу беззаботности.

Эта короткая стрижка закрывает лоб и наиболее подходит для квадратного лица, ведь смягчает резкие черты. Прекрасным вариантом она станет и для девушек с круглым лицом, поскольку визуально такая стрижка немного удлиняет лицо.

Стрижка гарсон

Новинкой, в которую влюбились даже знаменитости, стала стрижка гарсонов. Она позволяет креативить, изменять имидж и быть всегда разной.

Стрижка каре

С появлением интересных новинок не теряет своих позиций и каре. Выполненная на модном цвете, с волнами и завитками, эта стрижка сможет смотреться совершенно по-новому. В средней длине стрижка каре вообще не имеет равных.

Стрижка пикси

Эта экстравагантная стрижка будет ярким решением для уверенных и решительных девушек. Пикси прекрасно подчеркивает отдельные черты лица – губы или глаза, создавая правильные акценты.

Боб и боб-каре

Как ни странно, обе эти стрижки в 2023 не потерялись среди других топовых вариаций. Свежие подходы к созданию и новые элементы позволяют взглянуть на них по-новому.

Стрижка паж

Приобрела невиданную до сих пор популярность и эта крутая стрижка из прошлого. Только сейчас оно возродилось в новых креативных вариациях. Короткая длина со стрижкой паж – это удачный выбор для любого возраста.

Ранее мы рассказывали о трендовой прическе весны-2023, поражающей своей простотой. Пучок балерины – это новый хит, который к тому же очень удобен и поможет замаскировать некоторые проблемные моменты с волосами.